Frente Nacional de prefeitos critica Bolsonaro sobre seringas e agulhas

Grupo cobra ação mais efetiva do presidente Bolsonaro no combate à pandemia do novo coronavírus (foto: Marcos Correa/PR)

(FNP) criticou as recentes declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre a aquisição de seringas e agulhas para o plano de imunização contra a COVID-19. Pelas redes sociais, o presidente afirmou que o Ministério da Saúde suspendeu a compra de seringas a serem utilizadas na"até que os preços voltem à normalidade".Bolsonaro disse, ainda, que "estados e municípios têm estoques de seringas para o início das vacinações”.O grupo de prefeitos, por sua vez, afirmou que o Brasil precisa “de uma coordenação nacional, com a participação de estados e municípios para enfrentar o novode forma compartilhada e complementar, como é a premissa do Sistema Único de Saúde (SUS)”.“Ações descoordenadas, imprecisas e pouco alicerçadas em informações confiáveis só tumultuam ainda mais o crítico cenário que o Brasil atravessa”, pontuaram.A Frente explicou que, de fato, os municípios possuem um estoque rotineiro de insumos, dentre elese agulhas, que serve para procedimentos diversos.“No entanto, um plano de vacinação tão urgente e abrangente, como o necessário contra a COVID-19, demanda planejamento, organização e uma complexa logística de aquisição e distribuição de insumos. Para utilizar o estoque regular, é fundamental que se estabeleça a forma de reposição para que a população não sofra com uma possível falta de materiais para outras necessidades de saúde”, ressaltou o grupo.

Fabricantes alertaram

Desde o início do segundo semestre, fabricantes alertam que o governo precisaria acelerar as negociações para aquisição de seringas e agulhas, sob o risco de o país não conseguir os produtos.Agora, o governo tem enfrentado dificuldades. No fim do ano, o pregão aberto pelo Ministério da Saúde para compra de seringas e agulhas foi um grande fracasso, pois precisava de 331 milhões de unidades, mas teve oferta para apenas 7,9 milhões Os fabricantes informaram que não houve interessados porque o preço pago pelo governo está muito abaixo do mercado.Agora, o governo decidiu zerar os impostos sobre importação de seringas e agulhas.A ação deixará mais barato comprar as unidades no exterior. Outra medida tomada, a fim de garantir seringas e agulhas para o início do plano de vacinação, foi uma requisição administrativa de estoques excedentes de fabricantes brasileiros para serem usadas na vacinação contra o novo coronavírus no país feita pela pasta da Saúde.O governo também restringiu a exportação de seringas e agulhas, conforme portaria publicada no dia 31 de dezembro de 2020 pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), órgão do Ministério da Economia.Agora, a exportação de unidades exige uma “licença especial de exportação de produtos para o combate à”.