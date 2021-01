Ivermectina: Bolsonaro volta a defender remédio para parasitas contra COVID

Bolsonaro exaltou supostos benefícios da invermectina e da anitta contra COVID-19. Vermífugos de ação antiviral são comprovadamente ineficazes no tratamento da doença. (foto: ICTQ/Creative Commons)













*- TABELA DA OMS DE 04/JAN/2021.*



*- Nota-se a baixíssima taxa de óbitos por Covid em países africanos (no Brasil são 923/milhão/hab em 03/jan/21).*



*- No Programa, a distribuição em massa da IVERMECTINA pode ser a responsável pela baixa mortalidade da Covid-19 nesses países.* pic.twitter.com/vC9qzubDtg %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 5, 2021

A lista divulgada pelo presidente inclui nove nações africanas que recebem o fármaco, uma vez que participam do Programa Africano para Controle de Oncocercose, doença conhecida como “cegueira do rio”. A iniciativa é mantida pela OMS.





Segundo a tabela, que traz dados de 4 de janeiro deste ano, o Quênia é o país do projeto com maior taxa de mortalidade pelo vírus - 32,1 óbitos por milhão de habitantes. O índice é significativamente mais baixo que o brasileiro. Em 1° de janeiro, o Brasil, 21° no ranking mundial de mortes pela doença, contabilizava 923 vítimas por milhão de habitantes.





A Sociedade Brasileira de Infectologia, no entanto, reforçou, nessa segunda-feira (4/1), a ineficácia de qualquer tratamento farmacológico no combate ao Sars-Cov-2 (vírus da pandemia), à base de ivermectina e ao menos mais dez terapias, tais como cloroquina, azitromicina, vitaminas e anticoagulantes.





A própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) afirmou, em comunicado divulgado em 9 de novembro, que as substâncias em questão são indicadas apenas para o tratamento dos males e sintomas especificados na bula.





nitazoxanida, popularmente conhecido como Anitta. De acordo com Bolsonaro, o vermífugo, que também possui ação antiviral, é eficiente na redução da carga viral de pacientes infectados pelo coronavírus.



No tweet desta terça (5/12), o presidente também mencionou supostos benefícios contra a COVID-19 da, popularmente conhecido como Anitta. De acordo com Bolsonaro, o vermífugo, que também possui ação antiviral, é eficiente na redução da carga viral de pacientes infectados pelo





Para comprovar sua tese, o político cita um estudo sobre o remédio publicado na European Respiratory Journal em 24 de dezembro de 2020, financiado pelo governo federal.





A pesquisa tratou 194 infectados com o medicamento por cinco dias. A conclusão foi de que, entre eles, a carga viral foi reduzida em 55%. Entre os 198 voluntários que receberam o placebo, porém, a queda foi de 45%. Os cientistas não observaram ação do produto contra os sintomas da doença, tampouco concluíram que a terapia seja eficaz em casos leves de COVID-19.





A despeito das recomendações de infectologistas e da Organização Mundial de Saúde (OMS), o presidente(sem partido) voltou exaltar, nesta terça-feira (5/1), o uso precoce de medicamentos no combate à COVID-19.