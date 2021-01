Médico que defendia cloroquina e criticava OMS morre de COVID-19

O médico Lécio Patrocínio, de 68 anos, morreu vítima da COVID-19 (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O médico Lécio Patrocínio, de 68 anos, morreu vítima de COVID-19 no último sábado (2/1). Bolsonarista, Lécio defendia o uso da cloroquina e criticava a OMS (Organização Mundial da Saúde). O médicode 68 anos,vítima deno último sábado (2/1). Bolsonarista, Lécio defendia o uso dae criticava a(Organização Mundial da Saúde).





Lécio desenvolveu complicações sucedidas de uma pneumonia. Ele chegou a ficar um mês internado em Macaé e há cerca de três semanas havia sido transferido para o Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, onde morreu.



Além de médico, Lécio era professor do curso de Medicina no campus Macaé. Em nota, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) lamentou a morte.





"A Reitoria da UFRJ lamenta a morte do professor e presta sinceras condolências à família, aos amigos e à comunidade acadêmica macaense. Transmitimos força neste momento de pesar, nos primeiros dias de 2021".





O prefeito da cidade, Welberth Rezende (Cidadania), também lamentou a morte nas redes sociais: "Um grande médico e ser humano que há décadas presta serviços relevantes à saúde de Macaé", destacou.