Doria comemora eficácia da Coronavac e população cobra dados

Dia histórico para a ciência brasileira %uD83D%uDE4F https://t.co/FlPUqaot1G %u2014 João Doria (@jdoriajr) December 23, 2020





Apesar disso, o governador recebeu diversos comentários negativos no post. Isso porque, de acordo com o Butantan, os números completos da eficácia da vacina não foram informados devido a barreiras contratuais com a Sinovac.





“Dia histórico para ocultar os dados, isso sim. Cadê os resultados da fase 3?”, perguntou um internauta. “Só falta mostrar alguma coisa agora”, respondeu outro.





De acordo com o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, os dados do estudo foram encaminhados à Sinovac para análise final e apresentação à National Medical Products Administration (NMPA), instituição chinesa responsável pela regulação de medicamentos. A partir de hoje, a Sinovac tem até 15 dias para concluir essa análise dos números.





Ainda segundo ele, apesar da ausência de dados, a Coronavac é a vacina mais segura do Brasil.





"Alcançou a eficácia que permite o processo de solicitação de uso emergencial seja aqui no Brasil seja na China. O anúncio desse número precisa ser em conjunto com a Sinovac que solicitou que não houvesse a divulgação do número porque eles precisam analisar os dados. A base de dados foi transferida na manhã de hoje para que eles possam proceder essa análise o mais rápido o possível", afirmou Dimas Covas durante coletiva de imprensa.

Viagem para Miami

Doria também está sendo criticado pela sua viagem de férias. Ele viajou para Miami na madrugada desta quarta-feira (23/12) , após decretar a fase vermelha do lockdown, em que só os serviços essenciais podem funcionar em São Paulo.

O comunicado foi feito após, Garcia, testar positivo para a COVID-19, nesta quarta-feira. Conforme informou a secretaria de Comunicação do estado, o vice-governador cumpriria agenda virtual de trabalho.

População cobra anúncio dos dados

Bonito de ver a preocupação de quem estava em Miami!

É comovente ver o seu respeito com o povo governador!!!

