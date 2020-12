Campanhas estaduais alertam para aglomerações de fim de ano e emocionam

Campanhas estaduais emocionam população (foto: Governo da Bahia/Reprodução) final de ano, com a pandemia de COVID-19, os governos estaduais brasileiros vêm investindo em campanhas para informar e alertar a população sobre os perigos de aglomerar em comemorações como o Natal e o Ano Novo. Com mensagens emocionantes, as campanhas tocam os espectadores e ao mesmo tempo relembram as medidas necessárias para proteção contra o novo coronavírus. Neste, com a, osbrasileiros vêm investindo em campanhas para informar e alertar a população sobre os perigos de aglomerar em comemorações como o. Com mensagens emocionantes, as campanhas tocam os espectadores e ao mesmo tempo relembram as medidas necessárias para proteção contra o









Nas imagens, uma mulher fala sobre a importância de manter o distanciamento social durante as festas de fim de ano. No vídeo, ela explica quem é seu “amigo oculto”. Em uma reviravolta, ela conta que acabou contagiando o pai, que morreu por COVID-19, e não pôde participar da brincadeira de Natal.



Bahia emociona

O governo da Bahia também lançou uma campanha na última segunda-feira (21/12). O vídeo, que faz alerta para o risco de aglomerações no fim de ano, retrata as festas tradicionais do período e mostra os perigos dos encontros sem o mínimo de proteção.





“Se a gente conseguiu chegar até aqui usando máscara, higienizando as mãos e respeitando o distanciamento, por que parar agora? A segunda onda do coronavírus é real. A gravidade dessa doença é o fato de ela não se manifestar em algumas pessoas e em outras ela ser fatal. Só não diga que não sabia”, explica o Governo da Bahia, na legenda da publicação.





Nas imagens, uma jovem vai curtir o Ano Novo em uma aglomeração. Ao encontrar a mãe, ela acaba passando o vírus para a mulher, que é hospitalizada.





Selo sulista

O governo do Rio Grande do Sul seguiu os estados nordestinos. Diante do aumento de casos na região, foi lançada a campanha “Agora Não”. A mensagem agora estampa as novas peças publicitárias do governo, que passaram a circular na televisão, nas redes sociais e nas rádios.

“Esta mensagem alerta para que tenhamos mais cuidado e respeito ao próximo. Precisamos nos cuidar e cuidar dos outros. E isso não vale apenas para grandes eventos ou baladas, pois, segundo o novo decreto, aglomeração já se configura na reunião de mais de seis pessoas. Por isso, precisamos nos conscientizar de que ‘AGORA NÃO’ é a hora do churrasco com os amigos, festas e comemorações”, afirmou a secretária de Comunicação, Malu Macedo.



Pandemia no Brasil

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem 188.259 mortes por COVID-19, 7.318.821 de pessoas tiveram a doença no país.





Na boletim divulgado na tarde de terça-feira (22), o país registrou 963 mortes nas últimas 24 horas.



*Estagiária sob supervisão sob supervisão da subeditora Jociane Morais