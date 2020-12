Butantan garante eficácia da Coronavac, mas não divulga porcentagem

Coronavac (foto: Sinovac/Reprodução) Coronavac, vacina contra a COVID-19, atingiu a eficácia exigida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para o uso emergencial. O Instituto Butantan, informou nesta quarta-feira (23/12) que acontra a, atingiu a eficácia exigida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para o uso emergencial.

A taxa mínima recomendada pela Anvisa como parâmetro de proteção para aprovação da vacina é de 50%.



De acordo com o presidente do Butantan, Dimas Covas, este foi o primeiro registro de vacina contra a COVID-19 feito no país. Se aprovado, o imunizante deve fazer parte do plano nacional de vacinação.





Ele ainda explicou que os dados do estudo foram encaminhados à Sinovac para análise final e apresentação à National Medical Products Administration (NMPA), instituição chinesa responsável pela regulação de medicamentos. A partir de hoje, a Sinovac tem até 15 dias para concluir essa análise dos números.





Segundo Covas, o pedido de registro da vacina na Anvisa foi feito simultaneamente com o pedido do uso emergencial.

O instituto também anunciou a chegada de 5,5 milhões de doses da Coronavac na quinta-feira (23/12).

Plano de Vacinação

Antes do anúncio dos resultados da fase 3 dos testes clínicos da vacina Coronavac, o governo de São Paulo divulgou cronograma de aplicação da vacina, conforme Plano Estadual de Imunização. O imunizante terá aplicação prioritária para médicos, enfermeiros, indígenas, quilombolas e idosos.





Segundo calendário, a partir do dia 25 de janeiro, receberão a primeira dose profissionais da saúde, indígenas e quilombolas. O reforço da primeira dose será dado para este grupo a partir do dia 15 de fevereiro.





Pessoas com 75 anos ou mais poderão receber as vacinas a partir do dia 8 de fevereiro, com reforço a partir de 1º de março. Para o grupo de 70 anos ou mais, a primeira dose a partir de 15 de fevereiro e reforço a partir de 8 de março. Acima de 65 anos receberão a primeira dose em 22 de fevereiro e reforço em 15 de março. Para pessoas acima de 60 anos, primeira dose a partir de 1º de março e reforço a partir do dia 22 do mesmo mês.

*Com agências