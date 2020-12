Com Doria fora do país, vice-governador de SP testa positivo para COVID

Rodrigo Garcia, com João Doria, cumprirá agenda virtual (foto: Agência SP/Reprodução) São Paulo, João Doria (PSDB), embarcou para os Estados Unidos para 10 dias de licença "para o convívio com a família", o vice-governador do estado, Rodrigo Garcia (DEM), anunciou nesta quarta-feira (23) que testou positivo para COVID-19.



Testei positivo para COVID-19. Permanecerei em isolamento, cumprindo agenda virtual de trabalho. %u2014 Rodrigo Garcia (@rodrigogarcia_) December 23, 2020





A licença para a viagem foi publicada no Diário Oficial do Estado e termina em 3 de janeiro. Com isso, Doria não deve participar da posse do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), que ocorre no dia 1º.





Nesta quarta, o Instituto Butantan divulga os resultados da 3ª fase de testes da Coronavac.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz