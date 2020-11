Comitê Internacional solicita que Anvisa retome testes da vacina chinesa no Brasil

Testes com vacina chinesa foram paralisados nesta segunda-feira (9) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Comitê Internacional Independente solicitou nesta terça-feira (10) que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reinicie os testes da Coronavac, vacina chinesa produzida pela fabricante Sinovac Biotech. A entidade condenou a paralisação das experiências depois da morte de um voluntário que não estava relacionada à imunização.

No Brasil, a Anvisa é o órgão com autonomia para organizar os testes em massa das vacinas a serem testadas. Desta forma, não precisaria seguir as recomendações do órgão.





Nesta terça-feira (10), a Anvisa informou que recebeu comunicado do comitê a respeito da Coronavac . No documento, a agência afirma que avaliará junto com vários técnicos o parecer do órgão internacional: “A Anvisa informa que, às 16h41 desta terça-feira (10/11), deu entrada na Agência o documento emitido pelo Comitê Internacional Independente de análise do evento adverso grave não-esperado alusivo a vacina Coronavac. O presente documento encontra-se neste momento sob análise do grupo interno da Anvisa. Este grupo acompanha e faz todas as análises do desenvolvimento de protocolos vacinais sob a liderança da Gerência Geral de Medicamentos”.





“A manifestação do comitê internacional acontece no dia seguinte a suspensão dos estudos clínicos da vacina Coronavac e imediatamente após entrevista coletiva à imprensa”, prossegue o comunicado.





A Anvisa anunciou a paralisação dos testes depois da ocorrência de um “evento adverso grave” em um dos voluntários no Brasil. De acordo com o boletim de ocorrência emitido pela Polícia Militar, a morte dele não tem a ver com a imunização em si.

O Governo de São Paulo anunciou que comprou 46 milhões de doses da vacina chinesa e transferiu toda sua tecnologia para o Instituto Butantan.