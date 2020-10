Minas Gerais pode ter tempestade no início da semana

(foto: Alexandre Guzanhe/EM/D.A Press)

Um ciclone de características subtropicais que começa a se formar no Oceano Atlântico pode provocarfortes nos litorais do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia entre a noite deste domingo, 25, e a próxima terça-feira, 27.De acordo com alerta emitido pelo Instituto Nacional de(Inmet), os ventos poderão chegar a até 65 km/h, com rajadas, além de ondas em alto-mar com altura de até 4 metros.Na segunda e na terça-feira, o nível de pode variar entre 80 e 100 milímetros, além de atingir também a região centro-leste de Minas Gerais, inclusive a capital,. Ainda no sábado, a Agência Nacional de Mineração (ANM) já havia alertado para ade deslizamentos e precipitações em três barragens com nível de emergência 3 (o mais alto) no estado, nos municípios de Ouro Preto, Nova Lima e Barão de Cocais.Nos mesmos dias, é possível que haja chuva forte ecom queda de granizo no Rio Grande do Sul, graças a um sistema frontal associado aode uma área de baixa pressão, que atingirá também a Argentina e o Uruguai. O fenômeno deve se deslocar rapidamente a partir da segunda-feira e pode atingir ainda o Paraná, o Mato Grosso do Sul e o oeste de São Paulo."Asde tempo severo estão sendo previstas, preliminarmente, por modelos numéricos globais", afirma a nota, emitida pelo Inmet em parceria com a Marinha do Brasil, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/Inpe) e o Centro Integrado de Meteorologia Aeronáutica da Força Aérea Brasileira (Cimaer/FAB). Osalertam ainda que os navegantes devem checar as condições antes de saírem ao mar.