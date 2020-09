Especialista acredita ser improvável promessa de Doria sobre vacina da COVID-19

Vacinar toda a população do estado de São Paulo até fevereiro de 2021. A promessa feita pelo governador João Doria (PSDB) nessa segunda-feira (21) é pouco provável de ser cumprida. É o que afirma o especialista consultado pelo Estado de Minas, que acompanha os avanços da Corona Vac, vacina contra a COVID-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan.

“Não sei de onde ele está tirando isso”, afirma o biólogo Luiz Almeida, PhD em microbiologia, na área de genética de bactérias pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP). “Mesmo que a vacina saia no mês que vem e seja de uma tecnologia que estamos acostumados a produzir no Brasil, não temos uma fábrica nem insumos para produzir, então estamos dependentes de importação da China”, explica.

“No melhor dos cenários possíveis, se der tudo certo, temos que pensar ainda no processo de produção e distribuição. Se a gente pensar que vai dar tudo certo, não vejo como provável em termos de logística vacinar toda cidade de São Paulo até fevereiro de 2021, sequer todo o estado. Não é só ter a vacina e ela estará disponível no mercado para comprar. Tem que se pensar em profissionais, agulhas, transporte”, disse o especialista. “O desafio dele nesse discurso é vacinar 44 milhões de pessoas em um pequeno espaço de tempo. Não sei se ele vai transportar essa vacina de um jeito inovador”, acrescenta.

Também coordenador dos Projetos Educacionais do Instituto Questão de Ciência, Luiz Almeida afirma que, com base no histórico de vacinação da gripe, “é praticamente impossível" cumprir a promessa do governador.

A previsão é de que se encerre a fase 3 (última fase de testagem) da vacina chinesa até o mês que vem, mas o especialista alerta para os cuidados que devem ser tomados. “É uma fase extremamente importante para avaliar a eficácia, se tem efeitos colaterais e outras questões. Se ela não der certo, a gente descarta e vamos para outra. Mas tudo tem que ser compartilhado com muita clareza. Nem a Anvisa vai autorizar se não for muito claro”, destacou Almeida.

Em Minas Gerais, ainda não existe acordo fechado para compra das vacinas. Ainda assim, o governo afirma que está preparando a rede assistencial de saúde pra quando chegar a imunização.

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou que está acompanhando e em contato com os diversos países que pretendem produzir a vacina contra o novo coronavírus.

