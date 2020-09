Brasil contabiliza 381 mortes e ultrapassa marca de 132 mil

Brasil já é o país do G-20 com maior proporção de mortes por milhão de habitantes (foto: Fiocruz/Divulgação)

Num dia com o registro de 15.155 novos casos, o Brasil chegou ao total de 4.345.610 infectados pelo novo coronavírus e 132.006 mortes nesta segunda-feira (14), segundo levantamento do Ministério da Saúde. Os números são inferiores ao que normalmente é registrado em outros dias, justamente porque várias secretarias de estado não atualizam os dados no fim de semana. Desde o último balanço, foram contabilizadas 381 novas mortes.

No momento em que o Brasil relaxa as medidas de flexibilização, a incidência de casos no Brasil chega ao recorde de 2.067,9 por 100 mil habitantes. Já a taxa de mortalidade é de 62,8 pelos mesmos 100 mil habitantes. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil já é o país do G-20 com o maior coeficiente de mortalidade por COVID-19 , com 613 óbitos por milhão de habitantes.





De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 3,6 milhões de brasileiros já se recuperaram da doença. Outras 600 mil estão sendo acompanhadas em hospitais e centros de saúde ou mesmo nas residências.





O estado de São Paulo registrou nessa segunda-feira o montante de 1.092 casos e 36 mortes. O total de infectados já passa dos 893 mil, com mais número superior a 32 mil mortes.





Já o Rio de Janeiro redobra sua atenção com o aumento repentino de casos depois de estabilização. Com um total de 242. 810 mil infectados, o estado ultrapassou a marca de 17 mil mortes. Desde o último balanço, foram 319 casos e 13 óbitos.





Minas Gerais chegou à marca de 253.997 casos e 6.286 vidas perdidas. Nesta segunda-feira, foram 10 mortes registradas e 1.734 casos.