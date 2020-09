De acordo com a PF, ele também ameaçou divulgar dados pessoais do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, quando ele afirmou que intensificaria a fiscalização para evitar este tipo de prática. Um mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara Federal Cível e Criminal de Varginha, em Minas.

Informações levantadas pela reportagem do Correio apontam que outros eventuais fraudadores estão sendo investigados e que diversos registros de roubo do auxílio emergencial estão ocorrendo em todo o país.

Os criminosos agem com os dados das vítimas, acessam o aplicativo Caixa Tem no dia do pagamento feito pela governo e pagam um boleto bancário — fazendo com que o dinheiro saia da conta virtual do beneficiário e vá parar nas mãos dos fraudadores.Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19