COVID-19: Brasil passa de 116 mil mortes e registra 47.134 casos em 24 horas

Recuperados no país já passam de 2,8 milhões (foto: OMS/Divulgação)

Dados do Ministério da Saúde divulgados na noite desta terça-feira mostram que o Brasil registrou 1.271 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. O número de casos desde o último balanço foi de 47.134, o que eleva o total para 3.669.995 infectados.

Segundo o MS, 2.848.395 pessoas se recuperaram dos sintomas. Outros 705.020 continuam em acompanhamento em hospitais, unidades de saúde ou nas residências.

Em balanço semanal, a Organização Mundial de Saúde (OMS) indicou que a região das Américas foi a que mais registrou queda nos últimos dias, ainda que continue representando 50% dos novos casos e 62% das mortes no mundo.

Para o chefe de operações da OMS, Mike Ryan, a situação no Brasil é ainda complexa. Para ele, o patamar de estabilização da pandemia no país é "muito alto" e, para baixar os números, o governo terá de colocar "pressão sobre o vírus". "Há muito trabalho pela frente ainda", alertou.

Em relação ao balanço nos estados, São Paulo registrou nas últimas 24 horas 407 mortes e 9.190 casos, o que eleva o total para 28.912 óbitos e 765.670 infectados. Segunda unidade federativa com mais casos, a Bahia já soma 240.939 contaminados e 5.501 vidas perdidas - foram 70 desde o último balanço, além de 3.731 casos.

O Rio de Janeiro registrou 168 óbitos desde a última contagem, com 2.643 infectados. São 214.0043 registros de infecção, além de 15.560 mortes.

Minas Gerais vem em expansão na doença. Foram 42 mortes nesta terça-feira, além de 2.816 novos casos. O estado se aproxima dos 200 mil infectados e contabilizou 4847 óbitos desde o início da pandemia.

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19