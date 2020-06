Homenagem em Copacabana aos mortos por COVID-19 é vandalizada

Morador contrário ao protesto derrubou uma das cruzes instaladas na praia de Copacabana em homenagem às vítimas de COVID-19 no Rio (foto: CARL DE SOUZA/AFP)



