Universidade da Amazônia cria ventilador pulmonar 13 vezes mais barato

Para evitar qualquer tipo de transmissão do novo coronavírus, os docentes trabalham com todos os equipamentos de proteção individual (foto: Divulgação/ UNAMA) equipe de professores da Universidade da Amazônia (Unama) criou um protótipo de ventilador emergencial hospitalar. O objeto foi produzido, em apenas 10 dias, no complexo de laboratório das engenharias do câmpus Alcino Cacela. A iniciativa tenta atender à alta demanda global de equipamentos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), causada pela pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). Inicialmente, o aparato foi analisado por fisioterapeutas da unidade de ensino e, antes de avançar para a fase final de testes, será submetido a uma comissão técnica.









Dependendo do modelo e da marca do equipamento que auxilia na respiração humana, eles podem ser encontrados no mercado por R$ 15 mil. Mas, o aparelho desenvolvido na Universidade da Amazônia tem o custo unitário até 13 vezes menor, custando cerca de R$ 1.100.





Formado por uma base operacional de acrílico, ambu, bateria de nobreak e uma fonte de computador, o ventilador pulmonar tem a finalidade de ajudar o corpo humano nas trocas de oxigênio e gás carbônico, uma vez que os pacientes que têm os pulmões comprometidos não dão conta de mantê-los funcionando sozinhos. Além disso, o exemplar foi planejado ainda para ser higiênico e de fácil esterilização.

Acrílico evita disseminação da doença

Segundo Carlos Rolim, um dos engenheiros responsáveis pelo ventilador, o fato de a caixa ser feita com acrílico faz com que o aparelho não solte partículas no ambiente hospitalar e, com isso, ajuda a evitar o contágio da COVID-19.





"Em termos funcionais, estamos usando uma bateria de nobreak. Ela vai manter funcionando um motor que aciona o ambu. Esse processo é mesmo usado no elevador de vidro de carro, por exemplo. O mecanismo sobe e desce, fazendo a frequência respiratória do paciente, sem que um enfermeiro fique 24 horas executando a atividade mecanicamente", explicou.





De acordo com o coordenador dos cursos de engenharia da Unama, Afonso Lelis, a ação pretende atingir um bem maior do que o lucro da venda do aparelho.





"Nós entendemos a real necessidade, de manutenção à vida, e não poderíamos ficar parados. Trabalhamos dentro das normas técnicas da ABNT, em um curto tempo, sem medir esforços. Estamos cientes de que o projeto vai ser bem aceito. Estamos disponíveis para melhorá-lo, se necessário for, para atender o mais breve possível às unidades hospitalares", afirmou.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina