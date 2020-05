Cidades em lockdown no Pará têm 60 multas no Dia das Mães

Fiscalização foi intensificada em áreas de grande movimentação em Belém, no primeiro dia de lockdown (foto: Marcelo Seabra/Ag.Pará)

Apesar das regras rígidas de isolamento, feiras populares ficaram lotadas neste domingo no Pará (foto: Marcelo Seabra/Ag.Pará)



Medidas educativas

Barreiras nas ruas

Foram 54 multas no Pará para pessoas que não cumpriram decreto de isolamento rigoroso (foto: Marcelo Seabra/Ag.Pará)

O que pode funcionar

Comércio de gêneros alimentícios

Farmácias

Lojas de produtos médico-hospitalares

Lojas de produtos de limpeza e higiene pessoal

