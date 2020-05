Homem se recusa a utilizar máscara em farmácia e vídeo viraliza; veja

(foto: Reprodução/Redes Sociais)



máscara facial em uma farmácia gerou repercussão nas redes sociais neste domingo. Na filmagem, um dos clientes pede que o homem, que está no balcão, utilize a máscara corretamente, cobrindo o nariz e a boca. Ele coloca a máscara na cabeça e pergunta se no decreto diz pra usar no rosto.



O sujeito entra em uma farmácia. Todas as pessoas estão de máscara. No balcão, dizem que precisa usar máscara, por conta de um decreto municipal. Ele coloca a máscara na cabeça, perguntando se no decreto diz pra usar no rosto.



O falta de senso de coletividade é inacreditável. pic.twitter.com/kRRbAzRxn5 %u2014 William De Lucca (@delucca) May 10, 2020

O vídeo em que um homem que se recusou a utilizarem uma farmácia gerou repercussão nas redes sociais neste domingo. Na filmagem, um dos clientes pede que o homem, que está no balcão, utilize a máscara corretamente,. Ele coloca a máscara na cabeça e pergunta se no decreto diz pra usar no rosto.





SAIBA MAIS 14:45 - 10/05/2020 Da China, 15 milhões de máscaras chegam ao Brasil neste domingo

16:09 - 05/05/2020 'Estamos na frente de um idiota', diz Kalil sobre quem não usa máscara revoltou e foi até o balcão colocar a máscara no outro homem que disse ainda que morava com a avó de 83 anos. “Por quê você não compra seu produto e vai embora?”, disse o rapaz com a máscara na cabeça. Durante o diálogo, o cliente que estava na fila see foi até o balcão colocar a máscara no outro homem que disse ainda que morava com a. “Por quê você não compra seu produto e vai embora?”, disse o rapaz com ana cabeça.





“Porque você está me incomodando e a todo mundo aqui. Porque se você estiver doente, você vai contaminar as pessoas que aqui estão. Você não tem consciência da coletividade. Para de ser idiota e coloca a p* da máscara”, respondeu o cliente.





Pelo Twitter, usuários reagiram ao vídeo. “Pois irresponsável também os funcionários da farmácia deveriam se negar a atender esse inútil e ter chamado a polícia mas povo tem medinho de tudo”, disse um dos internautas.



Médicos e cientistas afirmam que a máscara é um importante acessório no combate à propagação do novo coronavírus. Confira no vídeo abaixo, os cuidados ao utilizá-la:





clique aqui para saber como fazer máscara de pano contra o coronavírus. Se você ainda não tem uma máscara,para saber como fazercontra o coronavírus.

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





Mitos e verdades sobre o vírus





Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Gráficos e mapas atualizados: entenda a situação agora

Vitamina D e coronavírus: o que já sabemos

Coronavírus: o que fazer com roupas, acessórios e sapatos ao voltar para casa

Animais de estimação no ambiente doméstico precisam de atenção especial

Coronavírus x gripe espanhola em BH: erros (e soluções) são os mesmos de 100 anos atrás