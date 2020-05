'Estamos na frente de um idiota', diz Kalil sobre quem não usa máscara

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Belo Horizonte Alexandre Kalil chamou de “idiota” quem sai de casa sem utilizar máscara como forma de proteção contra o novo coronavírus. A partir da semana que vem, administração municipal O prefeito dechamou de “” quem sai de casa sem utilizar máscara como forma de proteção contra o novo. A partir da semana que vem, administração municipal multará em até R$ 80 quem for às ruas da capital sem o equipamento









“Antes de tudo, se olhar para um cara sem máscara, falar assim: ‘Estamos na frente de um idiota, que não pensa em ninguém’”, completou o prefeito.





Kalil ainda explicou que, por conta da distância em relação aos jornalistas, não precisa utilizar máscara durante a entrevista. “Eu estou sem máscara aqui - minha máscara está no gabinete - para falar com vocês (repórteres) nessa distância que estamos, com tudo muito bem planejado”, disse.



Distribuição de máscaras



Nesta sexta-feira, a prefeitura de BH receberá 2 milhões de máscaras a serem distribuídas para a população. Kalil pediu que, até lá, as pessoas "improvisem" o equipamento. "Ou amarra um pano, ou pega uma camisa ou faz qualquer coisa", disse.