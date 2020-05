'Belo Horizonte tem tido bons resultados', elogia secretário de Zema

(foto: Gil Leonardi/EM/DA PRESS)

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Eduardo Amaral, elogiou o trabalho de enfrentamento ao novo coronavírus feito pela prefeitura da capital. "Belo Horizonte tem tido bons resultados", afirmou durante entrevista coletiva nesta terça (5).

Um dia antes, na segunda (4), o prefeitoafirmou, ao anunciar um programa de reabertura das atividades em 25 de maio, que a capital não seguirá os protocolos sanitários propostos pelo programa, elaborado pelo governo de Romeu Zema. Desde o início da pandemia, prefeito e governador têm adotado posições distintas em relação ao enfrentamento da pandemia.

Questionado se haveria alguma sanção à capital pela não adoção do Minas Consciente, o secretário de Saúde afirmou que não fará objeção e que os prefeitos são livres para seguir ou não as orientações propostas pelo governo. Carlos Eduardo afirmou que o "Minas Consciente foi laborado com muito cuidado. É um bom programa." Sem citar o nome de Kalil, o secretário afirmou que "entende e respeita" a ação dos prefeitos.