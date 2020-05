Governo espera 3 mil novos casos e 220 mortes no pico da COVID-19

(foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS)

O subsecretário em Vigilância da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Dario Ramalho, afirmou que, no pico da pandemia do novo coronavírus, projetado para 6 de junho, Minas pode ter, em um dia, a confirmação de 3 mil casos confirmados e 220 mortes pela COVID-19. A informação foi repassada em entrevista coletiva com a presença do secretário de Estado da Saúde Carlos Eduardo Amaral.

Dário afirmou que as informações são projeções, feitas a partir de modelos estatísticos. No entanto, ele alertou que, por se tratar a maior epidemia nos últimos 100 anos, não existem manuais de como a doença deve se comportar. Tanto ele como o secretário Carlos Eduardo Amaral esclareceram que as informações sobre a data do pico se alteram em função da eficácia das medidas de isolamento social.