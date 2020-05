Polícia pede ajuda para identificar autora de notícias falsas

Polícia Civil busca identificar e ouvir mulher que divulgou que caixões que deveriam conter vítimas de COVID-19 foram enterrados com pedras dentro (foto: WhatsApp/Reprodução)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) continua em busca da mulher que aparece em vídeo relatando que caixões estão sendo enterrados em Belo Horizonte com pedras no lugar de supostas vítimas de COVID-19. O material causou grande impacto nas redes sociais, servindo para que muitos questionassem as medidas adotas pela prefeitura de fechamento do comércio e manutenção do distanciamento social e até mesmo o alcance e a letalidade do novo coronavírus.









Ele pede para que quem tiver informações sobre a identidade e o paradeiro da suspeita entre em contato através do telefone 181, Disque-denúncia, que garante o anonimato de quem denunciar. “Sugerimos também que esta pessoa (que fez o vídeo) se apresente a uma delegacia de polícia para prestar esclarecimentos, dar os motivos para tal atitude, explicar porque divulgou a notícia falsa. Assim, evitará medidas mais graves contra ela, como o pedido de prisão preventiva dela, com base na garantia da ordem pública”, explica Sales.





O objetivo é concluir o inquérito o mais rápido possível e punir os reponsáveis pela divulgação de notícias falsas. As autoridades querem, assim, desestimular que outras pessoas façam o mesmo, evitando problemas para toda a sociedade.





“Queremos alertar que este tipo de conduta pode trazer consequências graves tanto na esfera criminal quanto na cível. É preciso ter muito cuidado ao produzir e propagar conteúdo na internet. As atitudes na vida virtual têm consequências na vida real. Pode se cometer crimes como difamação, calúnia e injúria”, explica o delegado.