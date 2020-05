Vídeo que diz que caixões de vítimas de COVID-19 estariam sendo desenterrados é fake

Na foto, cemitério da Saudade, no Bairro Saudade (foto: PBH/ Divulgação)

que circula nas redes sociais em que uma pessoa sugere quede COVID-19 estariam sendoda capital mineira.A Procuradoria Geral do Município está analisando as imagens paraNo vídeo, uma mulher diz que: "mandaram arrancar todos os caixões para poder fazer o exame e ver se é coronavírus mesmo. Sabe o que tem dentro do caixão? Pedra e madeira. Um monte de caixão cheio de pedra e madeira". A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) esclarece que tratam-se "de informações."Em nota, a administração municipal também afirma que "os sepultamentos em cemitérios públicos e privados na capital mineira são realizados, exclusivamente, por profissionais específicos (coveiros) de cada necrópole - utilizando equipamento de proteção individual e adotando as medidas sanitárias cabíveis."Nos cemitérios municipais de BH, os sepultamentos são feitos mediante a apresentação de atestado de óbito ou da guia de sepultamento emitida pelo cartório em conformidade com as informações contida no atestado de óbito."Esta deve ser apresentado no cemitério, acompanhada de documentos pessoais do solicitante - familiar ou pessoa responsável pela solicitação -, que deve comprovar seu vínculo com o falecido (por meio de documentos pessoais e/ou procuração)", finalizou a nota da PBH.