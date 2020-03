Fleets: Twitter anuncia função similar aos stories do Instagram

(foto: Reprodução/Twitter )

O Twitter anunciou nesta quarta-feira (4/3) que vai testar uma nova ferramenta em que as mensagens desaparecem após 24 horas, similar aos Stories do Instagram. De acordo com a empresa, o recurso, batizado de Fleets, estará disponível para testes a partir desta quarta, apenas no Brasil.





Alô alô, testando%u2026

Estamos experimentando uma nova forma de você "pensar alto" no Twitter, sem curtidas, Retweets ou comentários públicos. O nome disso é Fleets. Quer saber do melhor? Eles desaparecem depois de 24 horas. pic.twitter.com/TZEG76zjsA %u2014 Twitter Brasil (@TwitterBrasil) March 4, 2020

"Fleets são para você compartilhar suas ideias e opiniões momentâneas. Essas postagens desaparecem depois de 24 horas e não têm retweets, curtidas ou comentários públicos. Em uma pesquisa inicial, as pessoas nos disseram que, uma vez que os Fleets somem, elas ficam mais à vontade para compartilhar pensamentos corriqueiros e cotidianos", explicou a rede social.





Segundo a companhia, a escolha do Brasil para testar a nova ferramenta se deu em razão de o país ser um dos mais ativos na plataforma: "Uma vez que o Brasil é um dos países em que as pessoas mais conversam no Twitter, com muitos de vocês apaixonados por falar e seguir outros brasileiros na plataforma, estamos animados em testar a nova funcionalidade aqui".

Pode copiar, só não faz igual. pic.twitter.com/jyXLo4NxPl — Repórter Boate %uD83C%uDF0E (@ReporterBoate) March 4, 2020