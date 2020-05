Mesmo menor e mais organizada, fila volta a aglomerar pessoas na Farmácia de Minas

(foto: Edésio Ferreira/EM D.A Press)

A reportagem do Estado de Minas flagrou, nesta terça-feira (5), aformada por pacientes em busca de medicamentos na, no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.Mesmo com asdepara evitar ado novoa movimentação intensa no local continua sendo recorrente.