Fhemig abre novas vagas para profissionais da saúde atuarem no combate ao coronavírus

Inscrições para ocupar vagas no Hospital Eduardo de Menezes, em BH, vão até esta quarta-feira (6) (foto: Google Street View/Reprodução)

Diante da atual pandemia de coronavírus, a Fundação do Estado de Minas Gerais (Fhemig) abriu, na última sexta feira (1º de maio), vagas emergenciais e temporárias para profissionais da saúde atuarem no enfrentamento da COVID-19.













Belo Horizonte- Hospital Eduardo de Menezes (HEM)





As inscrições em Belo Horizonte, para ocupar vagas no Hospital Eduardo de Menezes, começaram nesta segunda-feira (4) e irão até esta quarta-feira (6). O hospital oferece trabalho para as funções de farmacêutico bioquímico/generalista ou biomédico, farmacêutico generalista (com atuação em farmácia hospitalar), técnico de farmácia e técnico de patologia. Ao todo, são oferecidas dez vagas, sendo: duas para farmacêutico bioquímico, duas para farmacêutico generalista, três para técnico de farmácia e três para técnico de patologia.





A carga horária para todas as funções é de 40 horas por semana. Os salários são a partir de R$3 464,43 para farmacêuticos e de R$ 1.700,00 para técnicos. De acordo com a Fhemig, as inscrições podem ser feitas até às 17h do dia 6 de maio.



Juiz de Fora- Hospital João Penido (HRJP)





As vagas para o Hospital João Penido, em Juiz de fora, também começaram nesta segunda-feira (4) e podem ser ocupadas por médicos, de qualquer especialidade, com experiência em Terapia Intensiva (Adulto) ou em atendimento em Urgência e Emergência.





A carga horário é de 12 horas semanais e os salários são a partir de R$ 4.595. As inscrições podem ser feitas até às 15h desta terça-feira (5).