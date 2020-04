Governo de Minas vai dar gratificação a médicos da Fhemig, mas exclui enfermeiros

Hospital Eduardo de Menezes, administrado pela Fhemig, tem atendimento exclusivo a pacientes diagnosticados ou suspeito de COVID-19 (foto: Alexandra Marques/Fhemig)

Depois de o governo estadual conceder bonificação salarial aos médicos vinculados à Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig), em razão da pandemia do novo coronavírus, os enfermeiros mineiros também querem receber o mesmo reconhecimento.

A categoria alega que convive diretamente com os pacientes diagnosticados com a COVID-19, portanto estariam mais expostos à doença.

O reajuste, classificado pelo Executivo como Gratificação Temporária de Emergência em Saúde Pública (GTESP),

“A enfermagem, em razão de suas funções, é a profissão mais exposta ao contágio pelo Covid-19. Seus profissionais atuam à beira do leito, 24 horas por dia e, em neste momento de crise, o decreto excludente do governo de Minas gera uma sensação de desrespeito e desvalorização”, afirma, em nota, o enfermeiro Bruno Farias.

Segundo ele, um projeto foi levado a vereadores e deputados estaduais para que a questão também tramite no Poder Legislativo.

A categoria sustenta que são aproximadamente 200 mil enfermeiros lotados em hospitais da Fhemig, como o de Pronto-Socorro João XXIII, Alberto Cavalcanti e Eduardo de Menezes, todos em Belo Horizonte.

Esse último, inclusive, suspendeu o seu ambulatório e só recebe pacientes com suspeitas de COVID-19.

“No momento em que a saúde de Minas e do Brasil precisa de aliados para vencer a luta contra a propagação do vírus, o governo Zema (Novo), ao excluir os profissionais de enfermagem, demonstra desrespeito e desconhecimento de causa. É urgente que este equívoco seja corrigido, de forma isonômica, para todos os profissionais que atuam nas instituições públicas de saúde do estado”, critica o enfermeiro Bruno Farias.

Outro lado

Em nota, a assessoria de imprensa do governo Romeu Zema informou que "ao avaliar os vencimentos de categorias da Fhemig, que estão diretamente envolvidas no tratamento à Covid-19, foi identificado que todas recebem remuneração condizente ou acima do mercado, menos os médicos a partir do nível 3".

Essa faixa da carreira ganhará uma gratificação a partir de R$ 1.599,25, para aqueles que trabalham 12 horas por semana, e de R$ 2.183,33 para aqueles com expediente semanal de 24 horas.

Sobre essa justificativa, o enfermeiro Bruno Farias defende que todos os profissionais de saúde "devem e merecem ter um reconhecimento". Segundo ele, porém, os enfermeiros não recebem reajustes há sete anos e ganham muita menos que os médicos.

"A enfermagem é quem de fato se expõe ao risco. Portanto, são eles que devem ter um olhar diferenciado pelos gestores públicos", sustenta.