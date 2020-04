Coronavírus: governo de Minas define salários para contratação de médicos temporários

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)









Há também a Gratificação Temporária de Emergência em Saúde Pública (Gtesp), criada para os servidores efetivos ocupantes de cargos que exijam a graduação em Medicina, com exercício nas unidades da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) e que prestam serviços médico-hospitalares diretamente relacionados ao coronavírus. Profissionais de cargos de 12 horas semanais receberão R$ 1.107,76, enquanto médicos de cargos de 24 horas semanais terão direito a R$ 6.002,21 mensais.





A gratificação será recebida pelos servidores durante a vigência do estado de calamidade pública decretada em Minas e o valor será calculado proporcionalmente à carga horária trabalhada pelo servidor. As quantias também serão proporcionais aos dias trabalhados no mês.

