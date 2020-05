Prefeitura de BH estima multa de até R$ 80 a quem não usar máscara

A prefeitura de Belo Horizonte estimaas pessoas quecomo forma de proteção contra o novo. A medida será oficializada por meio de decreto publicado pelo prefeitono Diário Oficial do Município e começará a valer na semana que vem.O valor da multa, que poderá ser aplicada em "qualquer logradouro público", ainda não está definido pela administração municipal. Segundo Kalil, o. O mínimo, R$ 50.O prefeito afirmou que a implementação da medida se deve à intenção de cumprir o prazo estipulado para o início da reabertura do comércio. A administração municipal pretende começar a flexibilização do isolamento social em 25 de maio "Todo mundo improvise (uma máscara) até começar a distribuição (gratuita do equipamento), porque queremos cumprir o dia 25. Se o dia 25 fosse hoje, poderíamos comprí-lo, mas não sabemos o que vai acontecer daqui a praticamente 20 dias,", disse.O prefeito reafirmou que a prefeitura, a partir desta sexta-feira, receberá, que serão distribuídas para a população. Kalil pediu que, até lá, a população improvise o equipamento e chamou de 'idiota' quem for às ruas sem utilizá-lo."Antes de tudo, se olhar para um cara sem máscara, falar assim: ‘Estamos na frente de um idiota, que não pensa em ninguém’. Ou amarra um pano (para improvisar a máscara), ou pega uma camisa ou faz qualquer coisa", disse.O uso de máscaras em espaços públicos, transporte coletivo e estabelecimentos comerciais de Belo Horizonte se tornou obrigatório em, com base em decreto publicado cindo dias antes. Também há uma determinação estadual que regulamenta a utilização do equipamento em toda Minas Gerais.