Kalil diz que flexibilização em BH não seguirá plano de Zema: 'Não preciso de conselho'

Belo Horizonte não seguirá o plano Nós não precisamos de conselho”, disse o prefeito Alexandre Kalil (PSD), que, nesta segunda-feira, revelou a intenção de flexibilizar o isolamento social na capital a partir de não seguirá o plano Minas Consciente , formulado pelo governo estadual, no processo de reabertura gradual do comércio. “”, disse o prefeito, que, nesta segunda-feira, revelou a intenção de flexibilizar o isolamento social na capital a partir de 25 de maio









O plano ‘Minas Consciente’ estabelece diretrizes a serem seguidas pelos prefeitos dos municípios mineiros no processo de reabertura do comércio. O projeto foi apresentado pelo governador Romeu Zema (Novo) no último dia 23 e passou a valer uma semana depois, com a publicação no Diário Oficial de Minas Gerais.





Kalil afirmou que a reabertura do comércio será gradual. O plano será formulado por um grupo de infectologistas e o secretário de Saúde Jackson Machado Pinto, responsáveis pela parte técnica do combate à pandemia do novo coronavírus em Belo Horizonte.





Apesar da intenção de iniciar a flexibilização em 25 de maio, Kalil disse que a medida só será colocada em prática se houver aval dos especialistas, que analisarão a curva de infecções pelo novo coronavírus na capital.