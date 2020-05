Prefeitura de BH vai multar quem for às ruas sem máscara

Ao anunciar a medida, Kalil mencionou projeto da prefeitura que vai distribuir 2 milhões de máscaras à população. "A primeira leva (do equipamento) deve chegar sexta-feira que vem", disse.



O uso de máscaras em espaços públicos, transporte coletivo e estabelecimentos comerciais de Belo Horizonte se tornou obrigatório em 22 de abril, com base em decreto publicado cindo dias antes. Também há uma determinação estadual que regulamenta a utilização do equipamento em toda Minas Gerais.



Máscaras na RMBH

Utilização de máscaras também foi tema de conversa de prefeitos de mais de 20 cidades da Região Metropolitana da capital, na tarde desta segunda-feira. Kalil pediu maior fiscalização sobre o uso do equipamento nos municípios vizinhos, como forma de evitar sobrecarga nos sistemas de saúde locais e a consequente migração de pacientes para hospitais de Belo Horizonte.



"Que exija máscara, para que não sobrecarregue Belo Horizonte, por que fecharam muitos hospitais do interior. Isso nos preocupa muito. Ano passado, foram fechados, se não me engano, dez (hospitais no interior). Vamos ter que segurar a ponta e precisamos da ajuda dos prefeitos do interior", disse.