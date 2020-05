'Estamos apavorados', diz Kalil sobre leitos em BH durante pandemia de coronavírus

Dos 4.721 leitos de enfermaria na capital, 57% estão ocupados (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press - 09/03/2020)

A disponibilidade de leitos clínicos e de terapia intensiva em Belo Horizonte está sob controle, mas tudo pode mudar em 48 horas. A afirmação foi feita pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) na tarde desta segunda-feira após reunião com os prefeitos que integram a Associação dos Municípios Região Metropolitana de BH (Granbel).





“Leito da pandemia sai de controle em 48 horas. Então não tem nada tranquilo. Estamos todos apavorados. A situação hoje está sob controle, na quarta-feira pode estar tudo descontrolado”, disse o chefe do Executivo municipal, que se baseia no que tem visto em outros países. “Temos a vantagem de ‘estar no futuro’. O que aconteceu na China, na Europa, nos Estados Unidos, temos chance pequena (de acontecer em BH).”





Confira a ocupação de leitos no SUS-BH atualizada no último domingo (3), segundo a Secretaria Municipal de Saúde:





Leitos de UTI

Leitos de UTI total: 906

Taxa de ocupação UTI total: 75%

Leitos de UTI COVID : 217

: 217 Taxa de ocupação UTI COVID : 50%

: 50% Leitos de UTI não COVID: 689

Taxa de ocupação leitos UTI não COVID: 82%





Leitos de Enfermaria

Leitos de enfermaria total: 4.721

Taxa de ocupação enfermaria total: 57%

Leitos de enfermaria COVID : 457

: 457 Taxa de ocupação enfermaria COVID : 45%

: 45% Leitos de enfermaria não COVID: 4.264

Taxa de ocupação leitos enfermaria não COVID: 59%





Número de mortes é maior

O boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde nesta segunda-feira aponta 825 registros do novo coronavírus na capital mineira. O prefeito Alexandre Kalil acredita que o número é muito maior.





A reportagem do Estado de Minas solicitou os números reais de enterros nos cemitérios municipais de BH e não obteve retorno até a publicação desta matéria.





Pico ainda está por vir

plano de flexibilização para a partir do próximo dia 25, mas que depende do apoio da população. “Sabemos que, segundo os médicos e a ciência, somos responsáveis por tudo isso, e vamos passar nas próximas duas semanas o pior pico da pandemia do Brasil”, afirmou Kalil. O prefeito disse que estuda o, mas que depende do apoio da população. “Sabemos que, segundo os médicos e a ciência, somos responsáveis por tudo isso, e vamos passar nas próximas duas semanas o”, afirmou Kalil.





Ele comentou sobre festas que tem ocorridos na capital. Segundo Kalil, quem tiver promovendo as comemorações deve ser conduzido para delegacia. O prefeito mencionou um levantamento feito pela Guarda Municipal que já somou 8.500 autuações por burlarem as regras de isolamento na cidade.





“A população tem que entender o que estamos passando. Já estamos nos reunindo com associações, olhando o plano de flexibilização da cidade, mas vai depender do comportamento da população diante dessa tragédia”, concluiu.