Da China, 15 milhões de máscaras chegam ao Brasil neste domingo

O Ministério da Sáude recebe mais 15 milhões de máscaras. O primeiro voo com equipamentos para combate a Covid-19 pousou na manhã deste domingo (10/5) no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O segundo carregamento chega nesta segunda-feira (11), às 8h40, também em Guarulhos. As 15 milhões de máscaras triplas pesam 53 toneladas.





O primeiro avião (voo JJ9518) decolou no sábado (9/5) às 16h de Xangai (hora local), com escala em Amsterdã, e aterrissou (como voo JJ9519) em São Paulo/ Guarulhos, às 7h deste domingo (10/5). O voo foi realizado por uma aeronave modelo Boeing 777 composto por uma equipe de pilotos e funcionários de operações. Percorreu mais de 18 mil quilômetros em cerca de 46 horas, passando por três fusos diferentes.





O segundo voo Americanas-LATAM (JJ9516), que trará a outra parte da remessa de máscaras chegará a São Paulo/Guarulhos (JJ9159) às 8h40 desta segunda-feira (11/5). Cada voo transportou 7,5 milhões de máscaras triplas.





