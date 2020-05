Veríssimo, Rita Lee, Chico e outros 500 artistas assinam carta de repúdio a Regina Duarte

Segundo a própria Regina Duarte, ela deu um "chilique" durante a entrevista (foto: Reprodução CNN Brasil) 500 artistas, intelectuais e produtores culturais divulgaram uma carta em reação às declarações da atual secretária especial da Cultura, Regina Duarte, durante Mais dedivulgaram uma carta em reação às declarações da atual secretária especial da Cultura,, durante entrevista à CNN Brasil , ocorrida na última quinta-feira, dia 7, afirmando que "não aceita os ataques reiterados à arte, à ciência e à imprensa, e que não admite a destruição do setor cultural ou qualquer ameaça à liberdade de expressão".









No documento, datado de 8 de maio, eles se apresentam como "artistas brasileiros" que fazem parte "da maioria de cidadãs e cidadãos que defende a democracia e apoia a independência das instituições para fazer valer a Constituição de 1988" e que "não tolera os crimes cometidos por qualquer governo, que repudia a corrupção e a tortura e que não deseja a volta da ditadura militar".









Eles também pedem "respeito aos mortos e àqueles que lutam pela própria sobrevivência no país devastado pela pandemia e pela nefasta ineficiência do poder público". A carta é encerrada afirmando que o grupo "repudia as palavras e as atitudes de Regina Duarte" e que "ela não nos representa".

Veja abaixo a íntegra da nota:

Somos artistas brasileiros e fazemos parte da maioria de cidadãs e cidadãos que defende a democracia e apoia a independência das instituições para fazer valer a Constituição de 1988.





Fazemos parte da maioria que entende a gravidade do momento que estamos vivendo e pedimos respeito aos mortos e àqueles que lutam pela própria sobrevivência no país devastado pela pandemia e pela nefasta ineficiência do poder público.





Fazemos parte da maioria de brasileiros que não tolera os crimes cometidos por qualquer governo, que repudia a corrupção e a tortura e que não deseja a volta da ditadura militar.





Fazemos parte da maioria que não aceita os ataques reiterados à arte, à ciência e à imprensa, e que não admite a destruição do setor cultural ou qualquer ameaça à liberdade de expressão.





Como artistas, intelectuais e produtores culturais, formamos a maioria que repudia as palavras e as atitudes de Regina Duarte como Secretária de Cultura. Ela não nos representa