Hospital de campanha do Ibirapuera recebe 58 pacientes em 48 horas

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





Mitos e verdades sobre o vírus





Com dois dias de funcionamento, o Hospital de Campanha do Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo, recebeu 58 pacientes infectados pelo novo coronavírus. Outros 14 pacientes estão em fase de transferência para o local. Todos os casos são de moradores de oito cidades da Grande São Paulo (Barueri, Cotia, Embu Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba e São Caetano do Sul), além da própria capital.A unidade é referência para casos menos graves dee recebe pacientes encaminhados por serviços de pronto atendimento. O espaço conta com 268 leitos, incluindo 28 de estabilização. Trata-se do terceiro serviço temporário da capital criado pelo governo estadual. Outras duas unidades também já estão em funcionamento, uma no Estádio do Pacaembu (Zona Oeste) e outra no Complexo do Anhembi (Norte). O Brasil é o sétimo país do mundo em número de mortes pelo novo coronavírus . O Ministério da Saúde informou neste domingo (03/05) que foram registrados 7.025 óbitos e 101.147 casos da doença. Nas últimas 24 horas, o ministério contabilizou 4.588 novos casos e 275 mortes.São Paulo continua a ser o estado com maior número de casos e óbitos em razão do, com 31.772 infecções confirmadas e 2.627 óbitos. Em seguida, vem o Rio de Janeiro, com 11.139 infectados e 1.019 mortes.

