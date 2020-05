Com 7 mil mortes por COVID-19, Brasil assume o 7º lugar em óbitos

. O Ministério da Saúde informou neste domingo (03/05) que foram registrados 7.025 óbitos e 101.147 casos da doença. Nas últimas 24 horas, o ministério contabilizou 4.588 novos casos e 275 mortes. No mais recente relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil ocupava a oitava posição em número de mortos, mas pela atualização dos dados, o país ultrapassou a Alemanha.No relatório da OMS, que tem uma defasagem em relação aos números divulgados pelo Ministério da Saúde, existiam 91,5 mil casos no Brasil, com 6,3 mil mortes. Na Alemanha, eram 6.649 óbitos.A coleta de dados da entidade foi concluída às 5h da manhã do horário brasileiro. Conforme o Ministério da Saúde, São Paulo continua a ser o estado com maior número de casos e óbitos em razão da, 31.772 e 2.627, respectivamente. Em seguida, vem o Rio de Janeiro, com 11.139 infectados e 1.019 mortes.