Apoiadores de Bolsonaro que agrediram enfermeiros em Brasília serão processados

“A ignorância e a violência perpetrada contra a Enfermagem do Distrito Federal, em pleno Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, não ficará impune, será respondida judicialmente, para que não mais se repita”, disse o Coren-DF, em nota. O órgão também informou que juntou todo o material comprobatório para ser anexado ao processo.





Agressões





Durante o ato dos 60 enfermeiros, em memória aos 55 profissionais de saúde que faleceram na linha de frente do combate ao coronavírus, um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se aproximou da manifestação hostilizando os participantes do protesto silencioso.





Durante o ato, um homem foi filmado hostilizando os enfermeiros. Vestido com uma camisa amarela estampada em verde com a frase “meu partido é o Brasil”, lema dos apoiadores de Bolsonaro, o homem gritava com os trabalhadores da saúde e precisou ser contido.









ABSURDO o que aconteceu agora de manhã aqui no DF. Com cruzes nas mãos, máscaras e distância segura, profissionais da Enfermagem faziam um ato importante em frente ao Palácio do Planalto quando foram hostilizados por um bolsonarista! #diadotrabalhador pic.twitter.com/qvZXjVybkc — Fábio Felix (@fabiofelixdf) May 1, 2020

Visivelmente alterado, o homem, ainda não identificado, chegou a empurrar uma das enfermeiras e chamar outra de “medíocre”. “Põe o dedo em mim!”, gritava.

