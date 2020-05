Apoiador de Bolsonaro é filmado hostilizando enfermeiros em Brasília

ABSURDO o que aconteceu agora de manhã aqui no DF. Com cruzes nas mãos, máscaras e distância segura, profissionais da Enfermagem faziam um ato importante em frente ao Palácio do Planalto quando foram hostilizados por um bolsonarista! #diadotrabalhador pic.twitter.com/qvZXjVybkc %u2014 Fábio Felix (@fabiofelixdf) May 1, 2020 enfermeiros e técnicos de enfermagem em defesa do SUS, por melhores condições de trabalho e para incentivar população a cumprir as medidas de isolamento social, foi interrompida na manhã desta sexta-feira – Dia do Trabalhador –, em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília. Uma manifestação silenciosa deem defesa do SUS, por melhores condições de trabalho e para incentivar população a cumprir as medidas de isolamento social, foi interrompida na manhã desta sexta-feira – Dia do Trabalhador –, em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília.





Apoiadores de Bolsonaro aproveitam feriado para manifestação hostilizando os enfermeiros. Vestido com uma camisa amarela estampada em verde com a frase "meu partido é o Brasil", lema dos apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), o homem gritava com os trabalhadores da saúde e precisou ser contido.



Visivelmente alterado, o homem, ainda não identificado, chegou a empurrar uma das enfermeiras e chamar outra de “medíocre”. “Põe o dedo em mim!”, gritava o homem.

Manifestação pacífica

O ato organizado pelos profissionais da saúde do Distrito Federal lembrou as vítimas brasileiras da COVID-19. Vestindo jalecos com nomes de pessoas que morreram por causa da doença pregados às costas, os manifestantes seguravam cruzes e mantinham distância entre si.





O DF registra 1.356 casos da doença, com 30 mortes. Entre as vítimas, há profissionais da área da saúde que foram contaminados enquanto trabalhavam.