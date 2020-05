Brasil tem 6.750 mortes e 96.559 casos confirmados por COVID-19

O Brasil encerrou esta semana com um. Somente e, o que contribui para a semana ser a pior desde a chegada do novo coronavírus, em 26 de fevereiro. O país já ultrapassou a China , marco zero da doença, em pessoas infectadas e mortos. Dados do Ministério da Saúde divulgados na noite deste sábado revelaram que o total de pacientes que não resistiram ao vírus no Brasil agora somam