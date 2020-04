Alta de mortes diárias por COVID-19 pode não ser uma tendência, avalia Teich

Nelson Teich comentou aumento no número diário de mortes por coronavírus no Brasil

coronavírus no Brasil. Nas últimas 24 horas, Nelson Teich disse que ainda não é possível dizer que a alta é uma tendência. O boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira registrou o recorde diário de mortes porno Brasil. Nas últimas 24 horas, foram 407 óbitos confirmado s. Ao analisar o número, o ministrodisse que ainda não é possível dizer que a alta é uma tendência.





No entendimento de Teich, os dados desta quinta-feira também podem significar “um esforço de fechar os diagnósticos” das mortes por COVID-19. O ministro diz que será necessário observar os números dos dois próximos dias para precisar o motivo da alta nas mortes.





17:20 - 23/04/2020 Brasil registra recorde de 407 mortes por COVID-19 em 24 horas. Já são 3.313 óbitos “A gente não sabe se isso representa um esforço de fechar os diagnósticos ou se isso vai representar uma linha de tendência de aumento. A gente avalia todo dia o que está acontecendo até hoje à tarde e, a partir dos dados novos, a gente define as próximas ações”, disse.





“Na prática, o que você tem que fazer é acompanhar dia a dia. Se for uma linha de tendência de aumento, os números dos próximos dias vão aumentar cada vez mais e aí a gente vai saber que não é um esforço pontual, mas uma tendência”, prosseguiu.





Já são 3.313 mortes por coronavírus no país, além de 49.492 casos confirmados. Para Teich, é preciso observar dados mais recentes do avanço da doença no Brasil e, aí sim, estabelecer as ações do governo. Apesar do aumento expressivo nos óbitos, a administração federal fala em flexibilizar as medidas de isolamento.





“As expectativas, os modelos, as previsões têm que ser feitas usando os dados mais recentes, que é quando você analisa aquilo e tenta projetar num espaço curto, de 14 dias. Com esse espaço mais curto, a tua chance de acertar o número que vai evoluir, e definir as necessidades, é muito mais preciso. Essencialmente, o que a gente vai ter que fazer é ver os próximos dois dias o que vai acontecer. E aí a gente vai ter uma ideia, um fato, sobre o que está acontecendo e vai tomar as ações necessárias”, disse.