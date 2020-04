Brasil registra recorde de 407 mortes por COVID-19 em 24 horas. Já são 3.313 óbitos

(foto: Divulgação/ Fiocruz)

O Brasil registrou 407 novos óbitos nas últimas 24 horas e já contabiliza 3.313 mortes por COVID-19. Há 49.492 pessoas diagnosticadas com a doença. A taxa de letalidade do vírus no país é de 6,7%. Os dados são desta quinta-feira (23) e foram divulgados em plataforma do Ministério da Saúde. O número de novos casos é de 3.735.





No total, o boletim de quarta-feira (22) registrava 2.906 mortes (165 em 24 horas) e 45.757 pessoas com a doença no país.









Esse é o maior número de mortes registradas em todo o país em um único dia. Atém então, a totalização mais alta era 217 óbitos, registrada entre os balanços divulgados nos últimos dias 16 e 17. O registro de casos de contaminações em 24 horas também atingiu o seu pico: o maior volume registrado em apenas um dia até agora tinha sido de 3.257 contaminações, também entre 16 e 17 de abril.









De acordo com a pasta federal, São Paulo continua sendo o estado brasileiro com o maior número de infectados e mortos: 16.740 e 1.345, respectivamente. O boletim anterior registrava 15.914 casos e 1.134 óbitos. A taxa de letalidade no estado é de 8%.

A segunda unidade federativa com mais confirmações é o Rio de Janeiro, onde há 6.172 casos e 530 mortes. No estado, o índice de letalidade é de 8,5%. O boletim anterior registrava 5.552 doentes e 490 mortos.





Em terceiro lugar nesse ranking está o Ceará, com 4.598 casos e 266 mortes por coronavírus. A taxa de letalidade da doença no estado é de 5,78%. Também no Nordeste, Pernambuco contabiliza 3.519 pessoas diagnosticadas e 312 óbitos – a taxa de letalidade é de 8,86%.





O Amazonas, que já vive colapso no sistema de saúde, é o quinto estado brasileiro que mais registra casos. São 2.888 pessoas diagnosticadas com a doença e 234 mortos. A taxa de letalidade é de 8,1%.





Em Manaus, a prefeitura já vem abrindo valas comuns em cemitérios para enterrar as vítimas da infecção. Cenas de mortos pela COVID-19 sendo enterrados coletivamente chocaram todo o mundo, na última terça-feira.