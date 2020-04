Teich diz que só recomendará hidroxicloroquina contra coronavírus quando houver 'evidência científica'

O ministro da Saúde Nelson Teich disse, nesta quinta-feira (23), que a hidroxicloroquina só entrará na lista de medicamentos recomendados para o tratamento de pacientes com COVID-19 quando houver comprovação científica de sua eficácia. Atualmente, a prescrição da substância é permitida, mas ainda não consta na lista de “recomendações” da pasta.









“É importante deixar claro que você permitir o uso a critério do médico não representa uma recomendação do Ministério da Saúde. A recomendação vai acontecer, seja com a hidroxicloroquina, seja com qualquer outro medicamento, no dia que a gente tiver uma evidência científica clara de que o medicamento funciona. Isso é importante falar para deixar claro que não é uma recomendação nossa. É uma autorização. Recomendação depende de estudo científico sólido”, frisou Teich.





O uso da hidroxicloroquina por pacientes com o novo coronavírus é fortemente defendido pelo presidente Jair Bolsonaro, embora a eficácia da substância nesses casos não seja comprovada cientificamente.





Atualmente, segundo Teich, o Ministério da Saúde orienta a utilização do medicamento por pacientes hospitalizados, com quadros grave ou crítico. Já o CFM deixa a decisão a critério do médico “seja no hospital ou mesmo em nível ambulatorial”.