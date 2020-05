Bolsonaro: 'Teich pode dar nesta sexta resposta sobre protocolo para cloroquina'

Teich não parece apoiar integralmente a linha de pensamento do presidente (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Jair Bolsonaro afirmou que nesta sexta-feira, 15, o ministro da Saúde, Nelson Teich, dará uma resposta se haverá alteração sobre o protocolo do ministérios a respeito do uso da cloroquina. O presidenteafirmou que nesta sexta-feira, 15, o ministro da Saúde,, dará uma resposta se haverá alteração sobre o protocolo do ministérios a respeito do uso da









"Eu acho que amanhã (sexta) o Nelson Teich dá uma resposta para a gente. Eu acho que vai ser pela mudança do protocolo para que se possa aplicar durante os primeiros sintomas", disse.





Teich não parece apoiar integralmente a linha de pensamento do presidente, que prevê que as substâncias deveriam ser prescritas também para doentes com sintomas leves do coronavírus.





"Cloroquina hoje ainda é uma incerteza. Houve estudos iniciais que sugeriram benefícios, mas existem estudos hoje que falam o contrário [...] Os dados preliminares da China é que teve mortalidade alta e que o remédio não vai ser divisor de águas em relação à doença", comentou o ministro no começo da semana.