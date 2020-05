Morre aos 90 anos o político Tibelindo Soares

Tibelindo Soares e o filho Luis Tibé (foto: Paulo Filgueiras/Estado de Minas / DA Press)

O político mineiro Tibelindo Soares Resende morreu neste sábado, aos 90 anos, em Belo Horizonte, vítima de um infarto.





07:43 - 18/11/2012 Família do parlamentar mineiro Luis Tibé é "dona" de duas legendas Ele se foi. Se foi hoje, dormindo, em paz. Foi levando a maior parte de mim. Com ele eu vivi os momentos mais marcantes da minha vida. Os bares, as madrugadas a dentro, as conversa sobre a vida, a dedicação aos momentos em família... Foi com ele que vivi a política! Quantos dias passamos na estrada construindo cada pedacinho dessa história que muitos conhecem”, disse Tibé, pela rede social. . Com ele eu vivi os momentos mais marcantes da minha vida. Os bares, as madrugadas a dentro, as conversa sobre a vida, a dedicação aos momentos em família... Foi com ele que vivi a política! Quantos dias passamos na estrada construindo cada pedacinho dessa história que muitos conhecem”, disse Tibé, pela rede social.





E completou. “Nada do que eu dissesse aqui descreveria as lições que aprendi com ele, mas a principal delas é que não levamos nada da vida a não ser a vida que se leva. E se ele soubesse o quanto levou de nós , ele teria ficado mais!!! Agora, a cada dia que eu acordar vou me lembrar que "naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele (já) tá doendo em mim"! #LutoEterno #Pai”.