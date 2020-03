Deputado federal mineiro Luis Tibé é diagnosticado com coronavírus

Tibé é o presidente nacional do Avante (foto: Sarah Torres/ALMG) Luis Tibé (Avante) está com coronavírus. O parlamentar anunciou, na noite desta sexta-feira (20), pelo Facebook, que testou positivo para a doença. O deputado federal mineiro(Avante) está com. O parlamentar anunciou, na noite desta(20), pelo Facebook, que testou positivo para a doença.

Outros casos

Tibé disse ter optado pela divulgação pública do resultado “o” às pessoas que se aproximaram dele nos últimos dias. “Julguei prudente divulgar o resultado para, caso tenham manifestado algum sintoma, vocês façam o exame para descartar qualquer possibilidade e diminuir o contágio pelo vírus”, disse o parlamentar, que ocupa aconfirmado de coronavírus nofoi o do senador(PSD-MS).Outro político diagnosticado com a a COVID-19 é o vereador de Belo Horizonte Gabriel Azevedo (Novo). Em entrevista ao Estado de Minas, Azevedo classificou a infecção como o Nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde elevou a todo o território nacional o status de transmissão comunitária . O número de casosem apenas um dia, chegando ano país em decorrência do coronavírus.