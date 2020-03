Número de casos confirmados no Brasil aumenta 45% em um dia e chega a 904

Número de óbitos por conta da COVID-19 aumentou 86% em um dia. (foto: Isac Nóbrega/PR)

Detalhamento dos casos confirmados de coronavírus no Brasil (foto: Reprodução Ministério da Saúde. )

O Brasil tem. Segundo o balanço divulgado nesta sexta-feira (20) pelo Ministério da Saude, o número representa umdeno total denodeem um dia.A Regiãoé apela COVID-19. Segundo o levantamento, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro contabilizamdos casos de coronavírus no país, 553 contaminados, e todas as mortes. São Paulo é o estado com mais casos: são 396 confirmados e nove óbitos. O Rio de Janeiro vem em seguida, com 109 contaminados e duas mortes.As regiões Nordeste e Centro-Oeste têm, respectivamente, 134 (15,0%) e 112 (12,4%) infectados. O Norte e o Sul são as áreas com menos casos: 15 (1,6%) e 90 (9,9%), respectivamente.é o único estado ques de Covid-19. Confira a tabela:*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz