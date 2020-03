Belo Horizonte aplaude profissionais de saúde atuantes no combate ao coronavírus

Belo Horizonte aplaudiu, nesta sexta, o trabalho dos profissionais de saúde. (foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

No Bairro Funcionários, em Belo Horizonte, moradores fazem panelaço em homenagem aos profissionais da saúde que trabalham em meio à pandemia do coronavírus. pic.twitter.com/hHhX40dy0D %u2014 Estado de Minas (@em_com) March 20, 2020

Moradores de várias regiões de Belo Horizonte se uniram para, na noite desta sexta-feira, saudar, com uma extensa salva de palmas, os profissionais de saúde envolvidos no combate à pandemia do coronavírus. Veja, abaixo, registros dos atos no Buritis, no Funcionários, na Cidade Nova e no Sagrada Família.





Moradores do Bairro Buritis, em Belo Horizonte, também batem palmas para os trabalhadores da área da saúde que fazem o tratamento de pacientes com suspeita do novo coronavírus. pic.twitter.com/eBu8hE6hqB %u2014 Estado de Minas (@em_com) March 20, 2020

Moradores do Bairro Buritis, em Belo Horizonte, também batem palmas para os trabalhadores da área da saúde que fazem o tratamento de pacientes com suspeita do novo coronavírus. pic.twitter.com/eBu8hE6hqB %u2014 Estado de Minas (@em_com) March 20, 2020

Moradores do Bairro Sagrada Família, em BH, batem palmas para trabalhadores da área da saúde pic.twitter.com/vnI6WgvXtc %u2014 Estado de Minas (@em_com) March 20, 2020

Manifestações de apoio aos profissionais da saúde também foi registrada no Bairro Luxemburgo, em BH. pic.twitter.com/jXe5fA4LSl %u2014 Estado de Minas (@em_com) March 21, 2020

Panelaços

Manifestações populares do tipo têm se tornado uma constante durante a quarentena imposta pela proliferação do vírus. Ao longo desta semana, o governo Bolsonaro foi alvo de panelaços