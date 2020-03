Governo Bolsonaro é alvo do segundo panelaço em dois dias; veja vídeos

O presidente da República considerou "normal" o movimento (foto: Marcos Corrêa/Presidência da República)

O governo do presidente Jair Bolsonaro foi alvo do segundo panelaço em dois dias. Assim como na terça-feira, as manifestações desta quarta (18) foram registradas em grandes cidades brasileiras.

Veja os vídeos desta quarta-feira (18):

Os panelaços contra o Governo Federal que ocorreram em diversas capitais brasileiras, inclusive Belo Horizonte, na noite de terça-feira (17), foram comentados por Jair Bolsonaro (sem partido) na tarde desta quarta-feira. O presidente da República considerou "normal" o movimento e disse que haverá um mesmo ato, nesta noite, às 21h, mas favorável à Presidência e cobrou isonomia da cobertura da imprensa.

Depois do panelaço da terça, um ato com mais apelo está marcado para as 20h30 desta quarta contra o governo. Bolsonaro frisou novamente a legitimidade do movimento, mas voltou a falar da manifestação a favor que, segundo ele, acontecerá posteriormente.

“Não interessa o que vier a acontecer, qualquer manifestação popular nas ruas, ou dentro de casa com panelaço, nós, políticos, devemos entender como a pura manifestação da democracia. Apenas apelo para a isenção da Globo e da Veja, que também divulguem que haverá então um panelaço favorável ao governo Jair Bolsonaro, às 21h. Que não quero pensar que vocês sejam parciais nessa questão", completou.

Mais cedo, Bolsonaro já havia usado as redes sociais para criticar o Jornal Hoje, da TV Globo, e a Veja, pela cobertura dos panelaços. “O Jornal Hoje (TV Globo) e Veja on-line divulgam, de forma ostensiva, panelaço hoje (quarta-feira), às 20h30, contra o presidente Jair Bolsonaro. Mas a mesma imprensa, que se diz imparcial, não divulga outro panelaço, às 21h, a favor do governo Jair Bolsonaro”, tuitou o presidente.