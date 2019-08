Vídeos registram panelaço durante pronunciamento de Bolsonaro

(foto: Antonio Cruz/ Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) foi alvo na noite desta sexta-feira de um “panelaço” durante o pronunciamento que fez em cadeia de rádio e TV. A fala do presidente foi motivada para esclarecer medidas do governo para conter as queimadas na floresta amazônica, principalmente após a repercussão negativa. A intenção, no entanto, não foi bem vista por alguns moradores de Belo Horizonte que reagiram batendo panelas.





No Bairro Funcionários, Centro-Sul da capital, moradores foram às janelas e varandas dos apartamentos protestar. Pelo Twitter, usuários também relataram as manifestações nos bairros Santo Antônio, Concórdia, Gutierrez e Floresta.





Na mesma rede social foram postadas imagens de panelaços no Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal. Perfis do Recife (PE), Porto Alegre, (RS), Salvador (BA), também registraram as manifestações contrárias ao presidente.



Os chamados “panelaços” se tornaram comuns durante o fim do governo Dilma Rousseff e também em pronunciamentos do ex-presidente Michel Temer.



As queimadas na região amazônica provocaram o aumento da pressão internacional sob o Brasil. Bolsonaro chegou a declarar, sem apresentar provas, que ONGs seriam as responsáveis pelos incêndios.





Na quinta-feira , Bolsonaro atacou a sugestão do presidente da França, Emmanuel Macron, de discutir os incêndios na Amazônia em reunião com o G7, dizendo que Macron teria uma “mentalidade colonialista descabida no século XXI”.



Irlanda e França estudam votar contra o tratado de livre-comércio entre a União Europeia e o Mercosul alegando que Bolsonaro não toma medidas e compromissos em defesa do meio ambiente.





Temos panelaço na Aclimação, Zona Sul de São Paulo. #panelaco pic.twitter.com/DgvrVg6fSI %u2014 Lucas Pires (@bipolaridade) August 23, 2019

#panelaco em salvador. prédios de classe média alta em patamares pic.twitter.com/eqBBCKHYj6 %u2014 cynara menezes (@cynaramenezes) August 23, 2019

#panelaco Em Porto Alegre (sem o som da minha panela), ah os refrescos! pic.twitter.com/LNipVlZweC %u2014 Luis F. (@luisfbrum) August 23, 2019