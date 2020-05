Rio de Janeiro inicia semana decisiva na luta contra a COVID-19

Estado do Rio de Janeiro tem mais de 1 mil mortos por COVID-19, segundo dados do Ministério da Saúde (foto: PMRJ/Divulgação)

Lockdown descartado

Abertura de leitos no Rio

