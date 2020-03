'Manter aulas suspensas é ato de responsabilidade', diz Consed

Após o presidente Jair Bolsonaro ter criticado a suspensão de aulas presenciais durante a proliferação do coronavírus no País, o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) disse que a situação é uma questão de responsabilidade.



Apesar do presidente, os secretários continuarão seguindo as determinações dos governadores de Estado, informou o órgão, "norteados pelas orientações da Organização Mundial de Saúde e das principais autoridades médicas e científicas internacionais e nacionais.



O Consed alerta para a proteção da vida de alunos, servidores e seus familiares. "Manter as aulas presenciais suspensas é um ato de responsabilidade, para proteger não apenas a vida dos nossos estudantes e servidores, mas de todos aqueles que estão em seu entorno, especialmente os idosos e com doenças crônicas."



No pronunciamento feito na terça, Bolsonaro disse que não há motivo para fechar escolas, uma vez que o grupo de risco é composto por, também, pessoas com mais de 60 anos. "São raros os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos", disse.